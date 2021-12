Aseguran que Travis Scott fue retirado de Coachella 2022 tras trágico show

El cartel de Coachella 2022 todavía no ha sido anunciado pero hasta ahora estaban confirmados Rage Against the Machine y Travis Scott, aunque este último al parecer sería bajado del evento.

El rapero enfrenta aún las consecuencias de su trágico show en su festival Astroworld, que dejó a 10 personas fallecidas en noviembre pasado.

De acuerdo a medios estadounidenses, Scott no estará en la próxima versión del festival californiano, aunque los organizadores ni parte del músico no han confirmado.

Este reporte llega luego de que 60 mil personas firmaran una petición online para que Coachella sacara a Travis Scott de su cartel 2022.