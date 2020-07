Asesinan a tiros a rapero Lil Marlo en autopista de Atlanta

La noche del sábado fue asesinado a tiros el rapero estadounidense Lil Marlo en un hecho ocurrido en Atlanta.

El Departamento de Policía de Atlanta dijo que la noche del sábado respondieron a una llamada sobre un accidente en la Interestatal 285 en el centro de Atlanta.

Al llegar encontraron a un "conductor de 30 años fallecido dentro del vehículo". "En este momento, los investigadores creen que la víctima era el objetivo y están trabajando para determinar las circunstancias que rodearon el tiroteo", agregó al policía.

Este domingo, la Oficina del médico forense del condado de Fulton confirmó que un hombre llamado Rudolph Johnson, verdadero nombre del rapero, había sido ingresado en las últimas 24 horas.

Marlo había firmado en 2017 con el sello Quality Control (hogar de Yachty, Migos, Lil Baby, City Girls y otros) y lanzó un álbum con Lil Baby, "2 the Hard Way", ese mismo año, y luego su trabajo debut, "The Wire".