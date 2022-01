Así fue el tenso cruce entre Damon Albarn y Taylor Swift

Una polémica discusión protagonizaron los músicos Damon Albarn (Blur, Gorillaz) y Taylor Swift, luego de que el primero asegurara en una entrevista que la estadounidense no escribía sus canciones.

El medio L.A. Times le consultó a la voz de "Song 2" su opinión sobre Billie Eilish, a quien definió como "excepcional", mientras que de Swift dijo que "ella no escribe sus propias canciones".

"Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Yo escribo todas mis propias canciones. Tus declaraciones son completamente falsas y muy dañinas. No te tienen por qué gustar mis canciones, pero es horrible que alguien trate de desacreditarme por mi escritura", publicó una indignada Taylor Swift en Twitter dirigiéndose directamente al británico.

I totally agree with you. i had a conversation about songwriting and sadly it was reduced to clickbait. I apologise unreservedly and unconditionally. The last thing I would want to do is discredit your songwriting. I hope you understand. - Damon

Horas después de su mensaje el líder de Gorillaz respondió en un tono completamente distinto, diciéndole a la cantante que "tienes toda la razón".

"Tuve una conversación sobre composición y lamentablemente fui reducido al clickbait. Me disculpo de manera incondicional y sin reservas. Lo último que quisiera es desacreditar tus composiciones, espero que lo entiendas", se disculpó Damon Albarn.

Si bien Taylor Swift no ha respondido públicamente a las disculpas del cantante, la discusión atrajó a varias cuentas verificadas en esta red social: entre ellas la del Presidente electo Gabriel Boric, fanático declarado de la música de la estadounidense.

"En Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No te tomes en serio a esos tipos que insultan o mienten para llamar la atención. Abrazos desde el sur", fue el mensaje de Boric dirigido a Taylor Swift.

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor