Autor del hit "I Like to Move It" muere a los 49 años

El DJ colombiano-estadounidense Erick Morillo, conocido por ser el autor del hit noventero "I Like to Move It", falleció este martes en circunstancias aún no aclaradas.

Según reporta TMZ el cuerpo del artista fue encontrado en la ciudad de Miami, donde construyó gran parte de su carrera. Por ahora la policía indaga en las causas de su muerte.

En 1993 escribió la pegajosa "I Like to Move It" para el colectivo Reel 2 Real. El tema se convirtió en un ícono de la música popular gracias a sus apariciones en series y películas.

Años más tarde la canción fue popularizada en Latinoamérica por el dúo Sandy y Papo bajo el nombre de "Mueve mueve". El tema alcanzó nueva vida en 2005 con el estreno de la cinta animada "Madagascar".

Actualmente Morillo enfrentaba a la justicia por una denuncia de agresión sexual por parte de una mujer que aseguraba haber sido violentada en la casa del DJ, siendo detenido a comienzos de agosto.