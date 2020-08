Bad Bunny y Billie Eilish: La lista musical favorita de Barack Obama

El ex presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz Barack Obama volvió a demostrar su gusto por la música y publicó un listado con sus canciones favoritas de este verano.

A través de su cuenta de Twitter el ex mandatario aseguró que "en los últimos meses he pasado mucho tiempo escuchando esta música con mi familia". Además, aprovechó de promocionar la convención demócrata de cara a las elecciones presidenciales de fin de año.

En el playlist destacan artistas como Billie Eilish con su última canción "My future", el puertorriqueño Bad Bunny y su colaboración con Dua Lipa y J Balvin "One Day" y "Work" de Rihanna y Drake, además de temas de Bob Dylan, Stevie Wonder, Mac Miller y Beyoncé.

Desde que dejó la Casa Blanca, Obama publica constantemente listas con sus gustos musicales. El año pasado destacó a Rosalía, Ozuna, Iron Maiden y Alicia Keys.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR