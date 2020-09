Beastie Boys tendrá un nuevo álbum recopilatorio de éxitos en octubre

Sumándose al libro biográfico y el documental estrenado este 2020, ahora Beastie Boys lanzará en octubre un nuevo álbum recopilatorio titulado "Beastie Boys Music".

La colección de 20 canciones, que se publicará el 23 de octubre, servirá como complemento del libro de meorias "Beastie Boys Book", publicado en 2018, y el reciente "Beastie Boys Story", dirigido por Spike Jonze.

La recopilación abarcará desde su álbum debut "Licensed to Ill" de 1986 hasta su disco final "Hot Sauce Committee Part Two" de 2011, con canciones como "Fight for Your Right", "So What'Cha Want", "Sure Shot", "Intergalactic" y "Sabotage".