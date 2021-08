Beyoncé crea su propia granja de cannabis

La cantante Beyoncé anunció que está construyendo su propia granja de cannabis con el fin de obtener CBD, el compuesto con propiedades medicinales que tiene esta planta.

Para celebrar sus 40 años la autora de "Drunk in love" habló con Harper's Bazaar sobre las cualidades del CBD y de cómo "lo descubrí en mi última gira y experimenté sus beneficios contra el dolor y la inflamación".

"Me ayudó en las noches cuando no podía descansar y con la agitación y angustia de no poder dormir", agregó la artista, quien además confirmó que tendrá su propia empresa de miel por los mismos motivos medicinales.

En esta entrevista la estadounidense confirmó que está trabajando en música nueva y que lleva un año y medio en el estudio. "A veces me toma un año buscar personalmente entre los sonidos para encontrar el bombo o la caja perfecta. Un coro puede llegar a tener 200 harmonías en él", dijo

"Sin embargo, no hay nada como el amor, la pasión y la sanación que siento cuanto estoy en el estudio. Así que sí, se viene la música", concluyó.