Black Sabbath sale a desmentir supuesta agonía de Ozzy Osbourne

En las últimas horas el cantante Ozzy Osbourne ha estado en el centro de la discusión, luego de que un medio estadounidense asegurara que el artista "se encuentra en su lecho de muerte".

El portal Radar Online sembró la incertidumbre al asegurar que, según fuentes cercanas al músico británico. "está agonizando en dolor, delirando y esperando la muerte". Incluso el sitio dijo que Osbourne no era capaz de reconocer a su esposa Sharon y que, por primera vez en 40 años, no pudieron estar juntos para estas fiestas de fin de año.

La preocupación de los fanáticos solo se redujo cuando la banda Black Sabbath, a través de su cuenta oficial de Facebook, aseguró que está información "es muy falsa".

Los constantes problemas de salud que vive la voz de "Paranoid" generan incertidumbre por su estado actual. El año pasado canceló dos veces su gira por diversas complicaciones.

Por el momento sus familiares no se han referido al tema.

Ozzy Osbourne tiene fijado para este mes de enero el lanzamiento de "Ordinary man", su nuevo disco de estudio del cual ya liberó los sencillos "Under the graveyard" y "Straight to hell" junto a músicos de Guns n' Roses y Red Hot Chili Peppers.