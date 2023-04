Blur alista regreso a Sudamérica: banda confirmó show en Colombia

El retorno a los escenarios de Blur programado para este 2023 anunció su paso por Sudamérica con la confirmación de concierto en Colombia.

En sus redes sociales, el cuarteto informó que se presentará el 21 de noviembre en Bogotá en el Movistar Arena de la capital colombiana.

Será el retorno de Blur a Sudamérica después de ocho años: en octubre de 2015, se presentaron en Argentina y Chile mostrando su álbum "The Magic Whip". Al mes siguiente iniciaron un receso para proyectos personales.

Este único show en en Sudamérica hasta ahora es parte de la nueva gira que el grupo iniciará en mayo en Europa, incluyendo dos conciertos en Wembley.

blur will perform in Bogotá, Colombia on 21st November at @MovistarArenaCo! Tickets go on sale 9am COT, Thursday 4th May.

🎫 https://t.co/FAJEPvEF7v pic.twitter.com/WDn6JvXzXc