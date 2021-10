Britney Spears agradece al movimiento #FreeBritney tras su triunfo legal

La cantante Britney Spears agradeció a sus fanáticos y al movimiento #FreeBritney tras el triunfo que obtuvo la semana pasada por el caso de su tutela legal.

"No tengo palabras para la resiliencia que tuvieron para liberarme de mi tutela. Mi vida sigue ahora en esa dirección", escribió la artista en sus redes sociales junto al popular hashtag.

#FreeBritney se popularizó en 2019 debido a diversos rumores y acusaciones vinculados al ingreso de la cantante a un centro psiquiátrico. A comienzos de este año la voz de "Toxic" reveló en una corte detalles del control y el abuso que su padre, Jamie Spears, ejerció sobre ella durante 13 años.

"Anoche lloré durante dos horas porque mis fans son lo máximo y yo lo sé", concluyó la estadounidense.

El pasado miércoles la justicia norteamericana determinó que Jamie Spears dejaría de ser el tutor de su hija Britney, aunque fijó al contador John Zabel en su reemplazo.

Horas después de conocerse la noticia de que su padre dejaría de ser su tutor legal, Spears usó sus perfiles para publicar una serie de fotografías desnuda celebrando la novedad.

