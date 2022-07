El cantante Bruce Dickinson explotó de ira contra un fanático que encendió una bengala en pleno show de Iron Maiden en Grecia. "¿Qué he visto?", preguntó mientras cambiaba la letra de "Number of the beast", "un estúpido con una maldita bengala", agregó, antes de salir del escenario durante toda la canción.

