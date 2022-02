BTS anuncia show en Corea del Sur que se exhibirá en cines del mundo

La banda de k-pop BTS confirmó su regreso a su Corea del Sur natal en marzo con una presentación en vivo que también se exhibirá en cines en todo el mundo.

El espectáculo, titulado "Permission to Dance on Stage", se realizará Estadio Olímpico de Seúl los días 10, 12 y 13 de marzo, en lo que será su regreso a tierra surcoreana desde que su gira "Love Yourself: Speak Yourself" terminó en ese mismo lugar en 2019.

En diciembre pasado, la banda realizó cuatro shows en Los Ángeles con entradas agotadas, marcando su regreso a los conciertos en vivo por completo y ahora será el turno de su país natal.

Los conciertos del 10 y 13 se transmitirán vía streaming, mientras que el del 12 de marzo se transmitirá en los cines de todo el mundo. Aún no hay confirmación de funciones para Chile.