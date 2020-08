BTS confirma estreno de nueva película sobre su gira mundial de 2019

La banda de k-pop BTS anunció el estreno de una nueva película: el registro de su más reciente gira mundial, que se podrá ver en septiembre.

Titulada "Break the Silence: The Movie", la cuarta película de un show del grupo presenta su gira mundial "Love Yourself: Speak Yourself" de 2019 en su paso por Estados Unidos, Europa y Asia.

"Break the Silence: The Movie" está programada para llegar a más de 70 países a partir del 10 de septiembre, con un lanzamiento en más de 40 regiones adicionales el 24 de septiembre, aunque se advierta en el sitio web que "las fechas varían según el territorio y están sujetas a cambios en función del estado de reaperturas locales de cine".

Corea del Sur, Reino Unido, Japón, España, Rusia, Italia, Francia y Tailandia aparecen en la fecha de lanzamiento del 10 de septiembre, mientras que Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, India y más de 40 países en total podrán verla el 24 de septiembre, incluido Chile.