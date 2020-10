BTS ofrece dos conciertos por streaming para este fin de semana

La banda de K-pop BTS ofrecerá este sábado 10 y el domingo 11 dos actuaciones en vivo que transmitirán vía streaming y en las que interpretarán lo último de su repertorio tras la suspensión de su gira mundial "Map of the soul".

La banda más global de la escena musical surcoreana tenía previsto inicialmente ofrecer estos dos conciertos ante un número reducido de espectadores en Seúl y retransmitirlos en vivo, pero a finales de septiembre su compañía representante, Big Hit Entertainment, decidió llevarlos a cabo sin espectadores debido al repunte de los contagios de COVID-19 en la capital.

La primera de las actuaciones, tituladas "Map of the soul ON:E", fue transmitida la mañana de este sábado (a las 7:00 de Chile), mientras que la del domingo está fijada para las 04:00 horas (07:00 GMT) de este domingo. Para acceder es necesario haber comprado una entrada virtual.

Se espera que BTS interprete temas de su último álbum de estudio, "Map of the Soul: 7", publicado el pasado febrero, así como su sencillo "Dynamite" y otros adelantos del nuevo disco que la banda tiene previsto publicar antes de finales de año.

La última actuación en directo y con público presencial de BTS fue la que sirvió como punto final a la gira "Love yourself: Speak yourself" el 29 octubre de 2019 en el estadio olímpico de la capital surcoreana, mientras que el pasado junio la "boy band" ya ofreció el concierto por internet "BANG BANG CON The Live".