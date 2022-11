BTS se convierte en el primer ganador de nuevo premio en los AMAs 2022

A poco más de un mes de haber anunciado su retiro indefinido para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país, el grupo surcoreano BTS sigue acaparando triunfos, logrando la noche de ayer ser el primer ganador en una nueva categoría de los American Music Awards, siendo elegidos por el público como el "Artista favorito de K-Pop".

Pese a no haber asistido a la ceremonia, desde la cuenta oficial en Twitter de los intérpretes de "Dynamite" se tomaron el tiempo de agradecer a sus fans: "Gracias por todo el amor y apoyo #BTSArmy!".

El grupo, que se impuso en esta categoría sobre los otros nominados como TXT y Blackpink, recibió además el premio al "Dúo o grupo pop favorito" y el "Favorito de los fans".

We won Favorite Pop Duo or Group and Favorite K-Pop Artist at the @AMAs tonight!

Thank you for all the love and support #BTSARMY!

Thank you #AMAs! pic.twitter.com/Unzko1OpZU