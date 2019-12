Camila Cabello publicó "Romance", su nuevo disco

La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello publicó hoy su nuevo disco, que lleva por título "Romance".

"Ahora es todo suyo. Por favor, cuéntenme todo lo que piensan. Me muero por saber", dijo la artista en Instagram, donde tiene 44,2 millones de seguidores, por medio de un mensaje que acompañó con la portada de este nuevo álbum.

Se trata del segundo trabajo en solitario de Camila Cabello tras su debut "Camila" (2018), con el que comenzó su carrera al margen del grupo Fifth Harmony y que incluía el éxito "Havana".

En este caso, "Romance" también llega precedido de una canción de gran eco como "Señorita", en la que unió su voz a la de su pareja sentimental Shawn Mendes.

Esta canción recibió una nominación en la categoría de mejor actuación pop de un dúo o un grupo para la 62 edición de los Grammy, que se celebrará en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 26 de enero.

Shawn Mendes no es el único invitado en "Romance" ya que la cantante latina también contó con el rapero estadounidense DaBaby en el tema "My Oh My".

El nuevo álbum de Camila Cabello está formado por 14 temas.

Y "Romance" también es el título escogido por la cantante para la gira con la que recorrerá el mundo el próximo año.

"The Romance Tour" pasará por países como España, Noruega, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania o Italia antes de desembarcar a finales de julio de 2020 en Norteamérica.

Ahí, la cantante tiene confirmados conciertos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Houston, Toronto o Miami, donde cerrará esta gira el 26 de septiembre del próximo año.

Camila Cabello también fue recientemente protagonista de los Latin Grammy gracias a su colaboración con Alejandro Sanz en "Mi persona favorita", tema que se llevó los gramófonos dorados a grabación del año y mejor canción pop.

De cara al futuro, también tiene previsto probar suerte en el cine, donde tiene planes para protagonizar una nueva mirada al clásico cuento de "Cinderella" que contará con Kay Canon, la realizadora de la comedia "Blockers" (2018), como directora y guionista.