Cercanos de Taylor Hawkins aseguran que no estaba cómodo en Foo Fighters

Un reportaje de Rolling Stone entregó detalles sobre los últimos meses de vida de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters quien falleció en marzo pasado antes de un show en Colombia, cuando tenía apenas 50 años.

Allí amigos cercanos del músico,como Matt Cameron de Soundgarden o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, hablaron sobre las últimas conversaciones que tuvieron y revelaron que Hawkins no estaba cómodo en Foo Fighters.

"Tuvo una conversación sincera con Dave Grohl, y me dijo que 'no podía hacer más esta mierda', esas fueron sus palabras. Así que me imagino que llegaron a un entendimiento, porque después la agenda de conciertos de volvió más loca que antes", señaló Cameron.

De acuerdo a la revista Taylor Hawkins le comunicó a varios de sus cercanos que, tras la pandemia, no estaba seguro de mantenerse como un miembro de Foo Fighters si es que las giras seguían al ritmo habitual. "Creo que estaba cansado de todo este juego", dijo la cantante Sass Jordan, con quien Hawkins trabajó y forjó una amistad.

Un desmayo oculto

En estas entrevistas, algunas de ellas anónimas, también se reveló que el baterista había perdido el conocimiento arriba de un avión en diciembre pasado. Chad Smith confirma esa historia: "Dijo que solo estaba cansado y colapsó, y que le tuvieron que inyectar medicamentos y esas cosas. Dijo que solo estaba deshidratado", comentó el baterista de los Chili Peppers.

Smith agregó que, tras este incidente, Hawkins le dijo "no puedo seguir así".

Además de sus amigos, Rolling Stone señala que intentó contactar a Foo Fighters, a la familia del baterista y a su equipo de producción, pero que ninguno quiso participar del reportaje.

Pese a los problemas que estaba experimentando Taylor Hawkins, Foo Fighters inició el 2022 realizando shows en vivo, incuyendo el concierto de marzo pasado en Chile en el marco de Lollapalooza.

"Foo Fighters es una máquina gigante que necesita a mucha gente para funcionar. Tienes que estar muy conciente de este lado del negocio, y eso significa una presión inherente, como cualquier otro negocio", reflexionó Matt Cameron.