Chilevisión transmitirá concierto solidario de la OMS

Este sábado 18 de abril Chilevisión transmitirá "One World: Together at home", el festival solidario que organiza la OMS y que tendrá a más de 100 artistas presentándose. También podrá verse en el cable por TNT.

La emisión local comenzará a las 20:00 horas en un programa que conducirán Millaray Viera y Jean Phillippe Cretton.

Además de brindar una larga variedad de intervenciones de músicos y actores, el evento tiene como objetivo visibilizar los casos de Covid-19 y tributar a los trabajadores de la salud de todo el planeta.

Entre los famosos que participarán del festival se encuentran Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Lady Gaga, Andrea Bocelli, Jennifer Lopez, J Balvin, Luis Fonsi, Chris Martin de Coldplay y Eddie Vedder de Pearl Jam, entre otros.