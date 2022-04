Como parte de su nueva gira internacional "Music of the spheres", Coldplay sorprendió a sus fanáticos con un sistema tecnológico para que las personas sordas o con discapacidad auditiva pudieran disfrutar de su música. Un chaleco con vibración, audífonos especiales y la interpretación en lenguaje de señas hicieron de ésta una experiencia inolvidable. Incluso Chris Martin interpretó "Something Just Like This" en lenguaje de señas durante el concierto.

