Corista explicó por qué abandonó la gira de Luis Miguel

La actual gira que está desarrollando el cantante Luis Miguel no ha estado ajena a problemas. Pese a que en las primeras fechas el "Sol de México" aprovechó el revuelo de su serie de TV para agotar entradas, en los shows posteriores se dejó ver en un mal estado.

En las últimas semanas la gira sufrió una nueva pérdida: una de sus coristas tuvo que abandonar debido a conflictos con miembros del staff. La cantante Anna Berényi recurrió a Youtube para entregar sus descargos y explicar por qué no trabajará más en los conciertos del mexicano.

"Tengo que admitir que desafortunadamente conocí un par de personas con quienes no me llevé bien. Los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda. Debido a estas situaciones en la gira, no lo disfruté tanto como pude, no fui feliz", dijo la artista.

Berényi agregó que "me sentí reprimida, no podía ser yo misma y tenía que medir todo lo que hacía y decía para no incomodar o porque se lo podían tomar de mala manera".

Pese a la negativa experiencia, la cantante agradeció la oportunidad de haber trabajado con un cantante de la talla de Luis Miguel, ya que "me abrió muchas puertas".