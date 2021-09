Damon Albarn anuncia colaboración entre Bad Bunny y Gorillaz

El músico Damon Albarn anunció que grabó una canción junto al reggaetonero Bad Bunny para un próximo proyecto de Gorillaz, la banda virtual que lidera desde 1998.

"Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año", adelantó el británico en conversación con la revista WARP.

Por ahora no existen detalles del próximo trabajo de Gorillaz, excepto que tendrá un enfoque en la música latina. "Bad Bunny es el primer sencillo, es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto. Aun no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos", agregó Albarn.

Sobre el tema la voz de Blur adelantó que es "más o menos una canción de reggaeton. Es Bad Bunny conoce a Gorillaz".

A lo largo de su discografía el grupo Gorillaz se ha destacado por su mixtura sonora y por la variedad de sus invitados, entre los que destacan Robert Smith, Elton John, Snoop Dogg, Beck, St. Vincent y Kali Uchis, entre muchos otros.

"No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa, ¿sabes?", concluyó Damon Albarn.