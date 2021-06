Damon Albarn anuncia su segundo álbum solista y estrena canción

El músico Damon Albarn, conocido por su trabajo en bandas como Blur y Gorillaz, anunció el lanzamiento de su segundo disco solista para el próximo 12 de noviembre.

Se trata de "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows", una placa que sucederá al, hasta ahora, último trabajo solitario del británico titulado "Everyday Robots" de 2014.

"He estado en mi propio viaje oscuro mientras hacía este disco y me llevó a creer que todavía podría existir una fuente de pureza", declaró Albarn sobre este nuevo álbum.

Originalmente la música del disco había sido concebida como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, pero el confinamiento llevó al cantante a transformarlo en una obra de 11 tracks que "exploran más a fondo temas como la fragilidad, la pérdida, las emergencia y el renacimiento".

Junto al anuncio Damon Albarn liberó un primer adelanto con el sencillo homónimo de "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows".