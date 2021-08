Danna Paola explica la historia detrás de su nuevo single “Kaprichosa”: "Nosotras podemos hacer lo que se nos da la gana"

La cantante y actriz mexicana Danna Paola (26) habló con Cooperativa sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip de "Kaprichosa", un tema personal que según ella, habla sobre la libertad de elegir lo que se quiere en sus relaciones, además de funcionar como una respuesta satírica a lo que a veces los medios de comunicación dicen sobre ella.

Producida por un amigo de Paola, Stefan Aviani, ella explicó que todas sus letras son creadas por ella, y que se refieren a sus experiencias y maneras de ver la vida. "Soy autora y compositora de las canciones que hago y caprichosa no es la excepción", relató.

Según ella, esta canción nació cuando con su familia estaban hablando sobre los caprichos. "Todos debatían por qué soy tan caprichosa, y yo como «no, no yo no soy caprichosa​​», recordó Paola. "Entonces tenemos en cuenta muchas cosas que sí, sobre todo con las relaciones personales soy súper caprichosa y muy especial", dijo.

"Habla de todo este empoderamiento de «yo hago lo que quiero cuando quiero», si yo quiero te enamoras, si yo no quiero no", declaró.

"Los hombres pueden salir con cuántas mujeres quieran y nadie les dice nada y a las mujeres está mal visto. Nosotras podemos hacer lo que se nos dé la gana, salir con quien queramos. «Kaprichosa» es que soy libre y que hago lo que quiero", sentenció.

Danna Paola además se refirió a que su más reciente single es una especie de burla hacia la opinión pública: "es como hablar de la sátira sobre que a veces dicen los medios de comunicación sobre mí, a veces que soy súper caprichosa, berrinchuda, súper alzada o lo que sea", recordó.

"Me da mucha risa y trato de hacerlo parte de todo este show. Puedo que decir que soy caprichosa, in a good way (de buena manera, en español)", dijo.

La actriz y cantante expresó que, para la alegría de sus fanáticos, pronto vendrán más novedades, y que "siempre deja" pistas y sneak peeks en los videos. "En cada una de las canciones que estoy sacando también hay pistas de las siguientes canciones y de sorpresas que vienen, me emociona muchísimo hacer eso", expresó.

Para concluir, la estrella mexicana anunció que se encuentra en la creación de su próximo álbum. "Justo estoy poniendo toda mi creatividad, toda mi energía, mi visión en experimentar y permitirme retos, como cantante y como compositora de probar otras cosas, otros géneros, componer con gente nueva. Créeme que estoy disfrutando muchísimo", finalizó.