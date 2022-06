50 años del aterrizaje de "Ziggy Stardust" de David Bowie

Para muchos el alter ego más importante de David Bowie, "Ziggy Stardust" conmemora 50 años desde su lanzamiento con la ópera rock que introdujo en la Tierra al alienígena andrógino y bisexual creado por el músico británico.

Bajo el título "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", el álbum, el quinto en la carrera de Bowie, fue lanzado el 16 de junio de 1972 tras "Hunky Dory", publicado un año antes. Sin embargo, ambos trabajos fueron grabados casi en paralelo y algunas canciones descartadas potenciaron el concepto de "Ziggy Stardust".

Bowie creó al personaje "Ziggy Stardust" como una estrella de rock andrógina y bisexual que es enviada a la Tierra como salvadora antes de un desastre apocalíptico inminente. Su inspiración vino luego de ver a artistas como Iggy Pop y Lou Reed.

El trabajo fue grabado por el grupo llamado "Spiders from Mars", compuesto por el guitarrista Mick Ronson, el bajista Trevor Bolder y el baterista Mick Woodmansey. Previamente, Bowie quiso fichar al tecladista Rick Wakeman pero éste se negó y prefirió sumarse a la banda Yes.

Entre los conceptos incluidos en el álbum de 38 minutos están la artificialidad del rock, política, consumo de drogas, orientación sexual y fama. Por supuesto, la idea principal del álbum, que es el inminente fin de la Tierra, con el inicio en "Five Years" en el que canta sobre el apocalipsis en el planeta dentro de cinco años.

Dentro de las 11 canciones también se incluye uno de los grandes éxitos de Bowie, "Starman", cuya letra menciona a "Ziggy Stardust" como un mensajero de esperanza a la juventud de la Tierra a través de la radio, en la voz de uno de los oyentes.

El álbum fue promocionado con una gira durante 1972, cuya última fecha (registrada en el documental "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars") tuvo el anuncio de Bowie de "la muerte" de "Ziggy". La decisión fue tomada debido a que el músico comenzó a tener problemas al no poder diferenciarse del personaje fuera del escenario.

Para poder despegarse de la imagen de "Ziggy", Bowie decidió inventar un nuevo personaje que sería protagonista en su próximo álbum "Aladdin Sane", en el que aparece en portada con un rayo rojo con azul en su rostro y que se convertiría en la imagen más representativa de su carrera.