De Shakira a Coldplay: Los discos que cumplen dos décadas en 2020

Veinte años han pasado desde la celebración del nuevo milenio, cuando el calendario cambió del 1999 al 2000. Una época de renovación a nivel mundial que estuvo acompañado por sonidos que hasta el día de hoy perduran en la memoria.

Desde el innovador debut de la banda Coldplay a la despedida de Rage Against the Machine. Desde la consolidación del rapero Eminem a la cúspide musical de Radiohead. Del triunfo internacional de La Ley al éxito comercial de Chancho en Piedra. El año 2000 dejó una variedad de discos que lograron trascender con los años, llegando a ser considerados hoy como verdaderos clásicos.

En Cooperativa te recordamos algunos de los álbumes más destacados del año 2000, que por estos meses cumplen dos décadas de vida.

The Marshall Mathers LP - Eminem

Renegades - Rage Against the Machine

Kid A - Radiohead

MTV Unplugged - Shakira

Uno - La Ley

Mer de Noms - A Perfect Circle (debut)

All That You Can't Leave Behind - U2

White Pony - Deftones

Alabanza - Gondwana

Parachutes - Coldplay (debut)

Arrasando - Thalia

Music - Madonna

Hybrid Theory - Linkin Park

Marca Chancho - Chancho en Piedra

El alma al aire - Alejandro Sanz

Sing When You're Winning - Robbie Williams

Whoa, Nelly! - Nelly Furtado

Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water - Limp Bizkit

Sound Loaded - Ricky Martin

Vivo - Luis Miguel