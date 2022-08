La cabellera azul era un sello que Karol G promovió en sus fanáticos, quienes incluso llegaban a sus conciertos y a los de otros artistas con el pelo del mismo color. Pero eso ya no va más, la Bichota compartió un radical cambio de look en sus redes sociales, donde agregó el siguiente mensaje a sus seguidores: "2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar 🌝 … Pa que cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO".

