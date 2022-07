DJ Khaled reveló el título de su nuevo y esperado álbum

DJ Khaled reveló el título de su treceavo y esperado álbum de estudio, GOD DID, el cual se lanzará pronto a través de We The Best Music Group/Epic Records. El artista incendió inmediatamente las redes sociales con el nombre de su nuevo álbum. La frase, GOD DID (Dios lo hizo), se ha convertido en un sinónimo de los nuevos planes de DJ Khaled. Queridas superestrellas como Lebron James, Kevin Hart, FANLUV y muchos más lo han adoptado como su mantra.

Recientemente, Khaled ha dado una muestra de su nueva música con una serie de publicaciones en redes sociales mostrando a Drake, Future, Lil Baby y muchos más trabajando en el estudio, enfocándose en crear expectativas antes de entregar sus nuevas canciones.

Khaled se ha mantenido ocupado durante 2022. Se presentó en el escenario de los Premios de la Academia donde abrió el show y también recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood; Además fue presentador en 2 ocasiones en los Billboard Music Awards.

El año pasado, el artista lanzó su doceavo álbum de estudio, Khaled Khaled. El cual se posicionó como su tercer debut #1 en el Billboard Top 200.