Dolly Parton despidió a Kenny Rogers: "Mi corazón está roto"

La muerte de Kenny Rogers a los 81 años de edad llevó a una de sus colaboradoras más cercanas, Dolly Parton, a despedirlo con un emotivo video a través de redes sociales

"Sé que todos sabemos que Kenny está en un lugar mejor que hoy y estoy bastante segura de que va a hablar con Dios en algún momento de hoy y le va a pedir que arroje algo de luz sobre un montón de esta oscuridad", dijo la cantante en el video junto a una fotografía de ambos.

"Amaba a Kenny con todo mi corazón. Mi corazón está roto y hoy se ha ido una gran parte de él y creo que puedo hablar por toda su familia, amigos y fanáticos cuando digo: 'Siempre te amaré'", agregó.

"Simplemente tengo esta foto de nosotros", dijo entre lágrimas y afirmó que "sé que ustedes están tan tristes como yo".

Parton colaboró ​​con Rogers en varias canciones, incluido el gran éxito "Islands in the Stream".

You never know how much you love somebody until they’re gone. I’ve had so many wonderful years and wonderful times with my friend Kenny, but above all the music and the success I loved him as a wonderful man and a true friend. pic.twitter.com/hIQLIvt8pr