Dua Lipa adelanta estreno de su disco tras filtración en la web

Este fin de semana la cantante Dua Lipa sufrió la filtración de su nuevo disco "Future Nostalgia" a través de la web. Por esa razón la británica decidió adelantar la salida oficial del álbum en una semana.

Del 3 de abril la fecha fue cambiada al 27 de marzo, día en el que las 11 nuevas canciones de Dua Lipa aparecerán en las plataformas de streaming.

Entre lágrimas y a través de una transmisión vía Instagram, la voz de "New Rules" explicó que, a raíz de este álbum, sentía presión por intentar repetir el éxito de su disco debut de 2017.

"Realmente no quería hacer esto", dijo sobre la decisión de adelantar la salida del disco.

"Future Nostalgia" es la segunda placa de Dua Lipa, de la cual ya se conocen los sencillos "Don't Start now", "Physical" y la canción homónima.

Dua Lipa's new album #FutureNostalgia will be released this week (March 27) THE ONES WHO ALREADY LISTENED TO THE ALBUM Y'ALL BETTER SUPPORT WHEN IT COMES OUT!

She's devastated that it got leaked, she doesn't deserve this 💔 pic.twitter.com/aymNvCco90