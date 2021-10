Ed Sheeran da positivo para Covid- 19

Ed Sheeran comunicó a través de sus redes sociales que dio positivo para Covid- 19.

El arista usó su cuenta de Instagram para comunicarle a sus fanáticos su estado de salud, asegurando que se encuentra aislado y que cumplirá con la mayor cantidad de compromisos profesionales de manera online mientras pueda.

"Hola chicos. Una nota rápida para decirles que lamentablemente he dado positivo en la prueba de Covid, así que ahora me estoy aislando y siguiendo las pautas del gobierno", compartió. "Significa que ahora no puedo seguir adelante con ningún compromiso en persona, por ahora, así que haré tantas de mis entrevistas / presentaciones planeadas como pueda desde mi casa. Disculpas a todos los que he decepcionado. Manténgase a salvo a todos", cerró.

La noticia llega cuando Sheeran se uniría a The Voice como Mega Mentor el lunes y solo unos días antes del lanzamiento su próximo álbum, planeado para el 29 de octubre.

El cantante de "Bad Habits", había anunciado que se está preparando para salir de gira con el fin de promocionar su último proyecto, además de su actuación como invitado musical a "Saturday Night Live" el 6 de noviembre. Actualmente no está claro de qué manera impactará su diagnóstico en la presentación.