El Covid obliga a Fugees a cancelar su gira de reunión

La icónica banda Fugees anunció la cancelación de la gira que iban a realizar en febrero debido al alza de casos de Covid-19 en el mundo.

Originalmente los intérpretes de "Killing me softly with his song" iban a celebrar en noviembre pasado el aniversario número 25 de su aclamado álbum "The Score". Sin embargo, todas las fechas fueron pospuestas para para el próximo mes.

"Entendemos y compartimos la decepción, pero nuestra gira de aniversario no suceder. La continuidad de la pandemia ha hecho que las condiciones para girar sean difíciles y queremos asegurarnos de que nuestros fans y nosotrs mismos nos mantengamos sanos y salvos", indicaron en un comunicado.

Pese a ello Lauryn Hill y compañía lograron realizar su primer show en 15 años en septiembre de 2021 en un local de Nueva York.

De todas formas Fugees indicó que esperan reanudar la serie de conciertos "lo más pronto posible".