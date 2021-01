El legendario productor Phil Spector, condenado por homicidio, murió a los 81 años

Conocido por su estilo del "Muro de Sonido" y productor de The Beatles, el estadounidense Phil Spector murió a los 81 años de edad por causas naturales mientras cumplía una condena por homicidio.

El fallecimiento del productor nacido en en el Bronx de Nueva York fue confirmado por el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California.

"El recluso del Centro de Atención Médica de California, Phillip Spector, fue declarado fallecido por causas naturales a las 6:35 p.m. el sábado 16 de enero de 2021 en un hospital externo. Su causa oficial de muerte será determinada por el médico forense de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín", dijo el Departamento en un comunicado.

Pese a sus reconocimientos en la música, que incluyen el "Muro de Sonido" (definido como un enfoque wagneriano del rock and roll), y ser el productor de "Let It Be" de The Beatles y algunos trabajos en solitario de John Lennon y George Harrison, sus logros fueron eclipsados por su condena en 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

En 2003, la policía acudió al hogar de Spector en Alhambra, California, donde la actriz Lana Clarkson había sido asesinada a tiros. Spector fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. En 2009, Spector fue sentenciado a 19 años a cadena perpetua.