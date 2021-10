Elton John vuelve a los rankings tras 21 años de la mano de Dua Lipa

El cantante Elton John volvió a integrar los rankings de popularidad en Estados Unidos por primera vez en 21 años gracias a su reciente colaboración con Dua Lipa.

Según apunta EW, el tema "Cold Heart" junto a la británica y al proyecto PNAU alcanzó el puesto 32 de la lista Billboard Hot 100 en Norteamérica, hito que John no conseguía desde 1999 cuando estrenó "Written in the Stars".

El tema, parte del álbum "The Lockdown Sessions", es una mezcla de diversos hits de Elton John como "Rocket Man", "Kiss the Bride" y "Sacrifice".

"Cold Heart" además se ha transformado en un éxito en Reino Unido, posicionándose en el segundo lugar de las listas de éxitos desde su lanzamiento en agosto pasado.

Por otro lado "The Lockdown Sessions" verá la luz el 22 de octubre y, además de Dua Lipa, tendrá a Nicki Minaj, Lil Nas X, Eddie Vedder, Stevie Wonder y Stevie Nicks, entre otros.