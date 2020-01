Elton John y Ozzy Osbourne lanzarán canción juntos en 2020

Días después de que se rumoreara sobre un estado agonizante y lanzara una nueva canción, Ozzy Osbourne está planeando lo que vendrá este 2020, incluida una colaboración junto a Elton John.

Fue la esposa del Príncipe de las Tinieblas, Sharon Osbourne, quien contó sobre la particular colaboración entre los músicos británicos.

Consultada en el programa "The Talk" sobre los planes de Ozzy para 2020 después de un complicado año de salud, Sharon dijo: "Muchas cosas buenas. Bienestar. Y volver con sus fanáticos, para hacer lo que ama, que es salir de gira y estar con ellos".

"Y sí, hay nueva música, y es genial", agregó. "Tiene a todos sus amigos jugando en eso. Está haciendo una canción con Elton (John). Hay tantas cosas buenas", expresó Sharon.

En septiembre pasado, Ozzy contó que Elton John fue importante para él luego de una serie de problemas de salud que sufrió en el último año, incluida una caída. "Elton me dijo que me levantara del sofá y que comenzara a andar, que era lo que necesitaba, ya que no pude moverme durante meses", dijo a The Sun.

"Estaba en lo cierto. Es un encanto. Me ha telefoneado durante todo esto. Estuvo en casa el otro día con sus dos niños. Son grandes chicos. Es una gran familia. Te sorprendería, cuando te sientes abatido es cuando descubres quién es un amigo y quién pasa de todo", expresó.

