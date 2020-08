Míticas sesiones de Elvis Presley en Nashville serán lanzadas en noviembre

"From Elvis In Nashville" es el nombre de la extensa colección que será lanzada en formato físico y digital en noviembre con los registros de las sesiones de Elvis Presley en en Nashville en 1970.

Realizadas en el Estudio B de RCA durante cinco días y cinco noches en junio de 1970, las actuaciones del Rey del Rock de esas sesiones formaron el núcleo de tres de sus álbumes más exitosos de la década: "Elvis: That's the Way It Is" de 1970, "Elvis Country (I'm 10,000 Years Old" y "Love Letters from Elvis", ambos de 1971.

Ahora, por primera vez, las grabaciones maestras de las sesiones serán parte de un solo lanzamiento: una colección de cuatro CDs, con audios recientemente mezclados por el ingeniero Matt Ross-Spring, junto con dos discos extra de tomas raras e inéditas de las sesiones.

El lanzamiento de "From Elvis In Nashville" está fijado para el 20 de noviembre.