Emblemático disco de Alanis Morissette llegará a Broadway

"Jagged Little Pill", el clásico álbum de Alanis Morissette, tendrá su musical en Broadway, con un proyecto basado en sus canciones que se estrenará en noviembre próximo.

La producción tendrá "previews" desde el domingo 3 de noviembre en el Teatro Broadhurst, y su apertura oficial será el jueves 5 de diciembre.

El musical "Jagged Little Pill" incluye letras y música de Morissette y Glen Ballard, con la dirección de Diane Paulus y una historia original de Diablo Cody, guionista de "Juno". Aún no hay detalles del elenco.

Inspirado por los temas del álbum, el musical "Jagged Little Pill" se enfoca en una "familia suburbana con una imagen perfecta". De acuerdo con la sinopsis oficial, cuando las grietas comienzan a mostrarse, la familia debe elegir entre mantener el status quo o enfrentar duras verdades sobre sí mismos, su comunidad y el mundo que los rodea.

Las canciones incluyen éxitos de Morissette como "You Oughta Know", "Head Over Feet", "Hand In My Pocket" e "Ironic", además de nuevas canciones escritas para el show.

Los boletos saldrán a la venta el 23 de mayo.