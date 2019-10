Faith No More publicó mensaje en apoyo a las movilizaciones en Chile

El vínculo con el país es conocido y al mensaje del bajista Billy Gould y del tecladista Roddy Bottum, ahora se sumó uno desde de las redes sociales de Faith No More.

"Chilenos, admiramos sus deseos por justicia social. Algunas veces necesitas pelear por lo que crees y los apoyamos 100 por ciento, tal como nos han apoyado todos estos años", escribieron en su cuenta de Twitter.

Junto con una imagen con la bandera chilena, agregaron "manténganse fuerte y esperams verlos en un futuro cercano".

Chilenos,

We admire your desire for social justice. Sometimes you need to fight for what you believe in and we support you 100%, just like you have supported us all of these years.

Stay strong and hope to see you in the near future!

❤️FNM#chileunido#noestamosenguerra pic.twitter.com/ZFmjBPOP37