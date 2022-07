"Falsa y fabricada": Ricky Martin responde a denuncia por violencia doméstica

La acusación por "violencia doméstica" que motivó una orden judicial en Puerto Rico contra el cantante Ricky Martin es "falsa y fabricada", respondieron representantes de la estrella de la música mundial, citados por la revista People.

"Las acusaciones contra Ricky Martin que originaron una orden de protección son completamente falsas y fabricadas (...) estamos muy confiados en que cuando se conozcan los hechos reales nuestro cliente Ricky Martin será completamente resarcido", dijeron voceros del artista.

La orden de protección dictada por un tribunal se conoció el sábado, y hasta ahora Ricky Martin no ha usado sus redes sociales para referirse al hecho.

Enrique Martín Morales, el verdadero nombre el cantante, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef, con quien tiene 4 hijos.

Sin embargo, medios puertorriqueños han deslizado que la denuncia no tiene que ver con la pareja, aunque no hay información oficial, por ser una materia que la ley local no permite conocer públicamente.