Familia de John Lennon celebra sus 80 años con colección musical

La familia del cantante John Lennon anunció que el próximo 9 de octubre, el día en que hubiese cumplido 80 años, se lanzará una nueva colección musical con el trabajo solista del ex The Beatles.

Se trata de "Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes", un box set de 36 canciones de Lennon, un libro de 124 páginas y dos postales escritas por el músico, una de ellas dirigida a la Reina Isabel II renunciado al nombramiento de la Orden del Imperio Británico.

El material fue supervisado por su viuda Yoko Ono y producido por el hijo de ambos, el músico Sean Lennon. Como primer sencillo del disco se liberó una versión remasterizada de "Instant Karma! (We All Shine On)", uno de sus más grandes hits.

"Nos aseguramos de mantenernos fieles y respetuosos a las tomas originales y de que el sonido fuese más claro en general, incrementando la claridad en la voz de John", destacó Paul Hicks, uno de los ingenieros sonoros que lideró el proyecto.

El box set saldrá a la venta en sus distintos formatos este 9 de octubre.

GIMME SOME TRUTH. THE ULTIMATE MIXES. OCT 9TH.

Celebrating John Lennon on his 80th birthday with a new collection of his best-loved solo recordings, completely remixed from scratch in Stereo. 5.1 & Dolby Atmos.

Pre-order now → https://t.co/ZQjgjBCkDB #GIMMESOMETRUTH pic.twitter.com/AG69uaEmWK