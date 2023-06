Fan lanzó las cenizas de su madre a la cantante Pink en pleno show

La cantante Pink protagonizó un impactante momento en uno de sus shows cuando una fanática le lanzó las cenizas de su madre fallecida al escenario.

Tal como se puede apreciar en un clip viral, mientras la estadounidense interpretaba su hit "Just Like A Pill" cayó a la tarima una bolsa junto a un mensaje. "¿Esta es tu madre?", preguntó la artista en medio de la canción, evidentemente shockeada.

"No sé como sentirme con esto", dijo antes de poner las cenizas junto a uno de los monitores.

La acción de la fan generó debate en redes sociales: mientras algunos celebraban que la seguidora haya cumplido un anhelo, mientras otros indican que esta acción sobrepasó los límites del fanatismo.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs