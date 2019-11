Festival 10 años de Fauna termina abruptamente por motivos de seguridad

Este sábado se desarrolló el festival 10 años de Fauna en el Parque Mahuidahue de Recoleta, pero terminó abruptamente sin la presentación de Hot Chip, el número principal, debido a problemas de seguridad.

Fue la misma banda británica que informó por su cuenta de Twitter que no iba a tocar en el evento, en el que estaban programados para presentarse a las 21:00 horas.

"Estamos devastados porque nuestro concierto aquí (en Santiago) fue cancelado en el último momento. Todavía no tenemos detalles pero estábamos preparados y listos para tocar cuando nos dijeron que no iba seguir adelante por razones de seguridad", escribió la banda.

Según informó la organización a Cooperativa, hubo incidentes en las afueras del Parque Mahuidahue pero que no estaban asociados al evento musical, por lo que se tomó la decisión de forma preventiva.

Hi lovely people of Santiago. We’re devastated that our concert here was cancelled at the very last moment. We don’t have details yet but we were set up & ready to play when we were to told it was not going ahead for safety reasons. We will be back as soon as we can ❤️🇨🇱