Festival británico que se iba a realizar en junio fue cancelado

El festival Download, que se iba a realizar en junio de este año, fue cancelado producto de las medidas santiarias que se toman en todo el mundo por el Covid-19.

La producción informó la noticia en la misma semana que el Reino Unido inició un periodo de confinamiento total durante tres semanas y a más de dos meses del evento.

"Hemos estado monitoreando esta situación sin precedentes y nos hemos dado cuenta de que es imposible seguir adelante con el festival de 2020", detallaron mediante un comunicado.

En esta edición de Download estaba contemplada la presencia de Kiss, Iron Maiden, System of a Down, Deftones, Gojira, Alter Bridge y The Offspring, entre otros. Sin embargo la organización no confirmó que tendrá el mismo cartel y aseguró que "haremos lo posible por presentarles un line up impresionante".

La próxima edición de Download fue pospuesta para 2021, al igual que el festival Glastonbury.