Festival Glastonbury decide cancelar su 50° edición

El emblemático festival Glastonbury decidió cancelar su edición 2020 debido a la expansión del coronavirus por el mundo.

Este año el evento británico iba a celebrar su aniversario número 50 con una parrilla protagonizada por Paul McCartney, Diana Ross, Travis Scott y Taylor Swift entre el 24 y el 28 de junio. Sin embargo, tuvieron que adoptar esta medida de forma "inesperada".

"Claramente este no era el desarrollo que esperábamos para nuestra versión 50, pero tomando en cuenta las medidas del gobierno esta es la única opción que nos queda", se lamentó la organización mediante un comunicado.

"Queremos agradecer a las 135 mil personas que ya habían comprado sus entradas para el festival", agregaron.

La producción a cargo detalló que realizará un proceso de devolución especial, que involucra descuentos para la próxima realización del festival. Por el momento no existe nueva fecha para el evento, aunque los organizadores indican que será en 2021.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB