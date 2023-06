Flea eligió al mejor y al peor disco de Red Hot Chili Peppers

En una ecléctica entrevista con LA Times, el músico Flea de Red Hot Chili Peppers se definió sobre cuál es el mejor y el peor disco de su banda, según su visión.

Con 40 años de carrera y 13 discos de estudio, el bajista se inclinó el por el multiventas "Californication" (1999) como el mejor trabajo en la historia del cuarteto. "Es muy bueno de inicio a final. Además, una vez Adele me dijo que era su disco favorito de la vida y yo soy muy fan de Adele", sentenció.

Flea dejó de lado al aclamado "Blood Sugar Sex Magik" de 1991 asegurando que "podría decir que es este disco, pero mirando en retrospectiva creo que hay algunas canciones que no deberían haber estado ahí. 'The Greeting Song' no era muy buena".

Sobre el peor álbum de los Chili Peppers el australiano aseguró que "siempre me he sentido arrepentido de nuestro primer disco". Esta placa homónima, editada en 1984, estuvo llena de accidentes: cuando se disponían a grabarlo, su guitarrista y su baterista abandonaron el grupo y tuvieron que traer a dos músicos de reemplazo.

"Jack Sherman y Cliff Martinez eran buenos músicos, pero la conexión no era tan profunda como la que teníamos con los muchachos con los que empezamos", detalló.

Además reveló que "de vez en cuando me dan ganas de regrabar ese disco, pero nunca se lo he dicho a nadie".