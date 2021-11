Usando la técnica de la ilustración y la animación, el canal oficial de Frank Sinatra en YouTube dedicó este año un emotivo clásico navideño a los migrantes del mundo, especialmente a los venezolanos. El nuevo video musical oficial de "Have Yourself A Merry Little Christmas" sigue los pasos de un migrante venezolano que deja su Caracas natal para ir a Nueva York, y está "dedicado a quienes tuvieron que dejar su hogar en busca de una vida mejor". David Calcano es el nombre del director de esta bonita pieza, inspirada en su propia experiencia migratoria y en la de quienes comienzan su vida en nuevas ciudades y pasan lejos de su familia épocas tan significativas como la Navidad. Frank Sinatra -"La Voz"- nació en 1915 en Nueva York, hijo de dos inmigrantes italianos, y murió en 1998, a los 82 años de edad.

LEER ARTICULO COMPLETO