"Global Citizen Live": Confirman evento musical de 24 horas y desde distintas ciudades del mundo

Al estilo de otros eventos para crear conciencia y ayudar a los más vulnerables, se anunció "Global Citizen Live", show musical que durará 24 horas, se realizará en vivo desde todos los continentes y contará con una lista del artistas de primer nivel.

El evento será el 25 de septiembre y entre las locaciones confirmadas están el Central Park de Nueva York y la Torre Eiffel de París. Se espera que en todos los escenarios haya público.

Los primeros nombres confirmados son BTS, Ed Sheeran, The Weeknd, Lorde, Metallica, Doja Cat, Billie Eilish, Lizzo, Shawn Mendes, Camila Cabello, Duran Duran, Keith Urban, Andrea Bocelli, Green Day, HER, Demi Lovato, Coldplay, Adam Lambert, Usher, Lang Lang, Christine and the Queens, Ricky Martin y DJ Snake.

La idea de "Global Citizen Live" es crear conciencia y solicitar dinero para apoyar la lucha contra la pobreza, el cambio climático y la desigualdad internacional de vacunas.

La organización es la misma que produjo eventos relacionados a la ayuda para enfrentar la pandemia en 2020, como "One World: Together at Home" y "Global Goal", además de "Vax Live" en mayo pasado para fomentar y ayudar el acceso a las vacunas.