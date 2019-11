Esta noche, a las 22:00 horas de Chile, comenzará la edición número 20 de los Latin Grammy 2019, una premiación que tiene una importante presencia chilena con cuatro locales compitiendo.

Previo a la ceremonia, se entregan gran parte de las categorías -salvo las principales- y Mon Laferte ya fue anunciada como ganadora de Mejor Álbum de Música Alternativa, donde también compatía Alex Anwandter.

La cantante -que participará de la ceremonia con un show en vivo- dedicó el premio a Chile y leyó una décima de la cantora chilela la Chinganera: "Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que me aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia".

Además, Cami fue nominada a Mejor Nuevo Artista, premio que se entrega durante la ceremonia, también a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por "Rosa", pero en la previa fue anunciado como ganador Fonseca por su disco "Agustín".

También está nominada la jazzista Claudia Acuña, en Mejor álbum de jazz latino/jazz por "Turning Pages".

LA CEREMONIA

Alejandro Sanz y Rosalía, en tanto, son los más nominados de la ceremonia: El cantante cuenta con ocho nominaciones, entre ellas Grabación del Año y Canción del Año por "Mi persona favorita" y "No tengo nada".

La ceremonia será presentada por Ricky Martin, Paz Vega y Roselyn Sánchez y están previstas las actuaciones en directo de figuras como Mon Laferte, Beto Cuevas, Rosalía, Alejandro Sanz, Residente, Miguel, Ozuna, Fito Páez, Prince Royce, Alicia Keys, Vicente y Alejandro Fernández, Anitta, Bad Bunny, Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Alessia Cara, entre muchos otros.

Otras sorpresa será una actuación que incluirá un homenaje al 20 aniversario de la entrega de premios con un grupo de 20 artistas que interpretarán canciones emblemáticas que abarcará varios géneros de música latina.

Las polémicas tampoco están ausentes, porque las candidaturas provocaron la queja de reguetoneros y traperos, que criticaron la escasa presencia de artistas urbanos en las nominaciones.

La lista de los principales nominados es la siguiente:

GENERAL:

Grabación del año:

"Parecen viernes", Marc Anthony

"Verdades afiladas", Andrés Calamaro

"Ahí, ahí", Vicente García

"Kitipun", Juan Luis Guerra 4.40

"Querer mejor", Juanes con Alessia Cara

"La plata", Juanes con Lalo Ebratt

"Aute Couture", Rosalía

"Mi persona favorita", Alejandro Sanz con Camila Cabello

"No tengo nada", Alejandro Sanz

"Cobarde", Ximena Sariñana.

Álbum del año:

"Visceral", Paula Arenas

"Paraíso Road Gang", Rubén Blades

"Cargar la suerte", Andrés Calamaro

"Agustín", Fonseca

"Vida", Luis Fonsi

"El mal querer", Rosalía

"#ELDISCO", Alejandro Sanz

"¿Dónde bailarán las niñas?", Ximena Sariñana

"Mas de mi" Tony Succar

"Fantasía", Sebastián Yatra.

Canción del año:

"Calma", Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez y George Noriega, compositores (Pedro Capó)

"Desconstrução", Tiago Iorc, compositor (Tiago Iorc)

"El país", Rubén Blades, compositor (Rubén Blades)

"Kitipun", Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40)

"Mi persona favorita", Camila Cabello y Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz con Camila Cabello)

"No tengo nada", Alejandro Sanz, compositor (Alejandro Sanz)

"Quédate", Kany García y Tommy Torres, compositores (Kany García y Tommy Torres)

"Querer mejor", Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes, Mauricio Montaner, Ricardo Montaner y Tainy, compositores (Juanes con Alessia Cara)

"Un año", Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra con Reik)

"Ven", Fonseca, compositor (Fonseca).

Mejor nuevo artista:

Aitana

Burning Caravan

Cami

Fer Casillas

Chipi Chacón

Elsa y Elmar

Greeicy

Juan Ingaramo

Paulo Londra

Nella.

POP:

Mejor álbum vocal pop contemporáneo:

"Montaner", Ricardo Montaner

"Balas perdidas", Morat

"El mal querer", Rosalía

"#ELDISCO", Alejandro Sanz

"Fantasía" Sebastián Yatra.

Mejor álbum vocal pop tradicional:

"Visceral" Paula Arenas

"Rosa", Cami

"Hacia adentro", Camila

"Agustín", Fonseca

"Sentimientos", Pavel Núñez.

Mejor canción pop:

"Mi Persona Favorita", Camila Cabello & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz Con Camila Cabello)

"Bailar", Leonel García, songwriter (Leonel García)

"Buena Para Nada", Paula Arenas, Luigi Castillo & Santiago Castillo, songwriters (Paula Arenas)

"Pienso En Tu Mirá", Antón Álvarez Alfaro, El Guincho & Rosalía, songwriters (Rosalía)

"Ven", Fonseca, songwriter (Fonseca)

URBANA

Mejor fusión/interpretación urbana:

"Tenemos que hablar", Bad Bunny

"Calma (remix)", Pedro Capó y Farruko

"Pa' olvidarte (remix)"

ChocQuibtown, Zion & Lennox y Farruko con Manuel Turizo

"Con calma", Daddy Yankee con Snow

"Otro trago", Sech con Darell.

Mejor álbum de música urbana:

"Kisses", Anitta

"X 100PRE", Bad Bunny

"Mi movimiento", De La Ghetto

"19" Feid

"Sueños", Sech.

Mejor canción urbana:

"Baila baila baila", Ozuna y Vicente Saavedra, compositores (Ozuna)

"Caliente", J Balvin, Rene Cano, De La Ghetto y Alejandro Ramírez, compositores (De La Ghetto con J Balvin)

"Con altura", J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Alejandro Ramírez y Rosalía, compositores (Rosalía y J Balvin con El Guincho)

"Otro trago", Kevyn Mauricio Cruz, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Lezcano Chaverra, Josh Méndez, Sech y Jorge Valdés, compositores (Sech con Darell)

"Pa' olvidarte", René Cano, ChocQuibtown, Kevyn Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, MateoTejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas y Doumbia Yohann, compositores (ChocQuibtown).

ROCK

Mejor álbum de rock:

"Una razón para seguir", A.N.I.M.A.L

"Arawato", Arawato

"Basado en hechos reales", Carajo

"Mtv Unplugged: El Desconecte", Molotov

"Monte sagrado", Draco Rosa.

Mejor álbum pop/rock:

"Cargar la suerte", Andrés Calamaro

"Manual de viaje a un lugar lejano", Jumbo

"Lebón & Co.", David Lebón

"Nuclear", Leiva

"Madame Ayahuasca", Taburete.

Mejor canción de rock:

"Conectar", Rodrigo Crespo, compositor (Rodrigo Crespo)

"Godzilla", Leiva, compositor (Leiva con Enrique Bunbury y Ximena Sariñana)

"Nirvana", Arawato, compositores (Arawato)

"Punta Cana", Roberto Musso, compositor (El Cuarteto De Nos)

"Verdades afiladas", Andrés Calamaro y German Wiedemer, compositores (Andrés Calamaro).

ALTERNATIVA

Mejor álbum de música alternativa:

"Latinoamericana", Alex Anwandter

"Discutible", Babasónicos

"Bach", Bandalos Chinos

"Prender un fuego", Marilina Bertoldi

"Norma", Mon Laferte.

Mejor canción alternativa:

"Causa perdida", El David Aguilar, compositor (El David Aguilar)

"Contra todo", Ismael Cancel e Ile, compositores (Ile)

"Cuentas claras", Kevin Johansen, compositor (Kevin Johansen)

"La pregunta", Adrián Dárgelos Rodríguez, compositor (Babasónicos)

"Tócamela", Julio Briceño, David Julca, Jonathan Julca, Silverio Lozada, Juan Roura y José Torres, compositores (Los Amigos Invisibles).

CANTAUTOR

Mejor álbum cantautor:

"Acústica", Albita;

"Contra el viento", Kany García

"Amor Presente", Leonel García

"Algo ritmos", Kevin Johansen

"Intuición", Gian Marco.

JAZZ

Mejor álbum de jazz latino/jazz:

"Turning Pages", Claudia Acuña

"Elemental" Branly, Ruiz y Haslip

"Dos orientales", Hugo Fattoruso y Tomohiro Yahiro

"Rio - São Paulo", André Marques

"Jazz batá 2", Chucho Valdés.