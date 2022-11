La cantante de Paramore Hayley Williams decidió interrumpir el concierto de la banda al ver una pelea dentro del público. "¿Tenemos una pelea? Oh hombre. ¿Qué creen que es esto, como un espectáculo de terror? No somos una banda de hardcore, hermano. Vamos a bailar esta noche y divertirnos", dijo la vocalista. "Me tienen aquí arriba actuando como una profesora", gritó a los peleadores.

