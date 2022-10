Imagine Dragons cancela sus shows en Chile y Latinoamérica

El grupo Imagine Dragons anuncióla cancelación de los conciertos que iban a realizar en Chile y Latinoamérica durante octubre debido a los problemas de salud de uno de sus miembros.

Según comunicó la banda su cantante Dan Reynolds carga con problemas vocales y lesiones físicas que le impiden realizar esta serie de shows, la cual iba a iniciar este martes en Colombia y que tenía a Santiago como parada para este 21 de octubre.

"Dan ha estado luchando con una hemorragia en las cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le ha advertido de que salir ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz. Inesperadamente, ahora también está lidiando con un esguince bastante grave del ligamento lateral de la rodilla que requerirá una férula y algo de rehabilitación durante algún tiempo", informaron.

Por ahora los autores de "Radioactive" trabajan para reagendar estas presentaciones, por lo que no se ha habilitado un sistema de devolución de entradas. Las fechas serán anunciadas en los próximos días.

"Mantendremos a todo el mundo informado de las nuevas fechas, y lo sentimos mucho por aquellos que han hecho planes de viaje o de otro tipo para vernos", concluyeron.

to our friends in Latin America ❤️ pic.twitter.com/XCW3SzayjJ