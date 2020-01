Integrante de EXO impactó a sus seguidores con anuncio de boda y paternidad

Este lunes, los seguidores occidentales del K-Pop se sorprendieron por el anuncio en redes sociales de Chen, uno de los integrantes del famoso grupo EXO.

El idol anunció que será padre y se casará. La celebración fue conversada con su banda y la empresa que los representa, SM. La discográfica confirmó la noticia en un comunicado en el que piden respeto y privacidad para la familia y la pareja.

Kim Jong-dae, nombre de Chen, contó en una carta que "tengo una novia con la que quiero pasar el resto de mi vida. Nos llegó una bendición, me siento mal por no poder continuar con algunos de los planes, pero la bendición terminó dándome más fuerza".

SM Entertaintment entregó más detalles de la boda. "Chen ha conocido a alguien muy valioso para él y se va a casar. La novia no es famosa, y la boda se celebrará en privado y sólo asistirán sus familias".

La carta.

#Translation: CHEN marriage plans were discussed with both SM and EXO



Chen shares:

I have a gf who I want to spend the rest of my life with.



A blessing came to us, I feel bad for being unable to continue with some of the plans, but the blessing ended up giving me more strength. pic.twitter.com/AF2M5mgSWA